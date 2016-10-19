Госдума "заморозила" соглашение с США об утилизации плутония

Практически единогласно российская Госдума приняла закон о "заморозке" соглашения с Соединёнными Штатами Америки об утилизации оружейного плутония (СУОП) и протоколов к нему, пишет ТАСС. Проект нормативного акта был внесён в нижнюю палату парламента Президентом РФ в начале октября.

Как сообщалось ранее, подписанный главой государства указ о приостановлении российско-американского соглашения об уничтожении плутония, излишнего для обороны от внешних угроз, стал следствием недружественных действий США и неспособности Вашингтона выполнить обязательства по договору.

Кроме того, по заявлению российской стороны, "США предприняли ряд шагов, ведущих к коренному изменению ситуации в области стратегической стабильности".

Отметим, в законе помимо положений о приостановке прописаны и условия возобновления договора с США: отмена Вашингтоном всех антироссийских санкций, в том числе "закона Магнитского", компенсации ущерба, понесённого в результате действия санкций, а также сокращение военной инфраструктуры США в странах НАТО до состояния, которое было на момент подписания СУОП.

Многие эксперты называют изложенные в документе требования невыполнимыми для американской стороны.