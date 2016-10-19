Эксперт: доказать причастность подозреваемого к поджогам машин технически несложно

19 октября 2016, 17:20 / Общество

Доказать причастность к совершению поджогов несложно, если есть конкретные подозреваемые и известны мотивы совершения преступления. Как рассказал корреспонденту "ОГ" адвокат Сергей Колосовский, никаких особых проблем раскрытие поджогов машин у правоохранителей вызывать не должно.

- Поджигателей задерживают обычно либо в результате поисковых, либо в результате оперативных мероприятий, - рассказал эксперт. - Если подозреваемого задерживают с поличным на месте происшествия, то фактически всегда есть улики, говорящие о его причастности, ведь поджог - это трудоёмкий процесс. У поджигателя должны быть какие-то воспламеняющиеся жидкости, которыми он пользовался, или их следы, предметы для разведения огня.

По словам Сергея Колосовского, когда известен мотив поджигателя, это преступление раскрыть намного легче, чем немотивированное, совершённое из хулиганских побуждений. В случае же, когда владельцы сгоревших автомашин сами указывают на конкретных подозреваемых, тех, кто им угрожал, проблем с раскрытием поджогов и вовсе быть не должно.

Напомним, по статистике государственной противопожарной службы МЧС по Свердловской области, с начала года на Среднем Урале сгорели почти 500 автомашин. В половине случаев, как было установлено экспертами, имели место поджоги

На прошедшей неделе в Екатеринбурге произошло сразу несколько возгораний машин. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены. В то же время полиции удалось задержать поджигателя, который действовал из хулиганских побуждений и причастен сразу к 30 эпизодам.

Между тем глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, организовавший встречу активистов ЖКХ с руководством городской полиции, пояснил: о ситуации, когда проблемы начинают решаться подобным образом, ему известно - ранее горожане уже обращались к нему с жалобами на происходящее, но это - полностью "коммерческая ситуация", которая должна решаться "в рамках компетенций". 

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