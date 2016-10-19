Сбербанк намерен избавиться от каждого десятого банкомата

22 часа назад
На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшек
Вчера на заседании правительства Свердловской области и.о. министра социальной политики Андрей Злоказов представил доклад о положении семьи и детей в регионе по итогам 2015 года. На 118 страницах документа изложены основные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы.
22 часа назад
Налог на недвижимость может вырасти втрое
Свердловская область отложила переход на новую методику расчёта налога на имущество физлиц. Но даже по старой системе за недвижимость придётся платить намного больше.
22 часа назад
Китайский порт Сюнькэ модернизируют для активизации контактов с Россией
В терминале порта Сюнькэ города Хэйхэ заработал новый кран грузоподъёмностью 25 тонн, сообщил газете «Хэйлунцзянская экономика» директор канцелярии внешних сношений и портовых дел Сюнькэ господин Гуан Юнхун.
22 часа назад Реклама
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил кредитный портфель до 14 млрд рублей
По итогам работы за 9 месяцев 2016 года розничный филиал банка ВТБ в Екатеринбурге увеличил кредитный портфель на 9%, до 14 млрд рублей.
14 октября 2016
Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничеств
В 2017 году в России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Весь 2016 год Центральный банк проводил беспрецедентную «народную» кампанию, итогом которой должен был стать выбор региона, которому будет посвящена новая купюра.
14 октября 2016
«Урожай меньше, но его качество выше»
Глава областного министерства АПК и продовольствия Михаил Копытов — о том, как жаркое лето сказалось на полях
13 октября 2016
«Уральские авиалинии» становятся лоукостером
Конкуренция с другими авиаперевозчиками заставляет компанию оптимизировать расходы в ущерб уровню сервиса. «Уральские авиалинии» всё чаще критикуют за задержки рейсов, снижение качества питания на борту и даже за плохую уборку салона. В Инстаграме можно найти фотографии, где пассажиры, поднявшись в самолёт, обнаруживают на задних креслах неубранную еду и другой мусор. В самой авиакомпании не скрывают, что «планомерно занимаются сокращением расходов», в том числе оптимизируют питание на борту, и их бизнес-модель близка к лоукосту — бюджетным авиакомпаниям, которые предлагают низкую плату за авиаперелёт в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.
13 октября 2016
«Днём я работала мамой, ночью – кондитером»
29-летняя Анастасия Талышкина — успешный бизнесмен, владелица интернет-кондитерской «BEZMUKI» в Екатеринбурге. Ещё каких-то 3,5 года назад ей самой такое даже не снилось. Она купила пару кондитерских форм и начала печь торты на заказ. Готовкой занималась в основном по ночам, потому что сыну было всего шесть месяцев. На днях проект Анастасии стал финалистом Национальной премии «Бизнес-Успех». Её идея признана лучшей в УрФО.
12 октября 2016
Мукомолы просят узаконить использование в муке фуражного зерна
В этом году урожай зерна в стране может быть рекордным за последние 25 лет. Но он почему-то не радует мукомолов: они жалуются на нехватку пшеницы хлебопекарного качества и предлагают узаконить частичное её замещение в помольных партиях фуражным зерном.
12 октября 2016
Мантроэкономика. Почему нельзя верить публичным прогнозам?
Экономические прогнозы стали самым популярным продуктом в медиа. Люди с удовольствием читают предсказания и упрекают экспертов в том, что они не сбылись.