Сбербанк намерен избавиться от каждого десятого банкомата

19 октября 2016, 17:00 / Экономика

Сбербанк объявил об уменьшении сети своих банкоматов: в 2017 году под сокращение попадёт каждый десятый автомат. Об этом сообщила "РГ".

Как заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на международной конференции "Акутальные вопросы наличного денежного обращения", решение об уменьшении сети банкоматов продиктовано экономическими соображениями.

— Обслуживание банкоматов разных моделей — это большой разброс расходов, можно было всё это эффективнее организовать. Сейчас мы уже на это смотрим по-другому, начинаем всё это считать, смотреть структуру расходов, чтобы можно было банкомат заменить устройством самообслуживания или отказаться от него, — сказал Станислав Кузнецов.

Возможно, к такому решению руководство Сбербанка подтолкнули данные Банка России о том, что пока у жителей нашей страны наличные платежи превалируют над безналичными. Люди считают их наиболее надёжными и безопасными.

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