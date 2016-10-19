"Большой Екатеринбург" нервирует жителей городов-спутников

Разработкой концепции "Большого Екатеринбурга" будет заниматься Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". На прошлой неделе его сотрудники впервые объехали все города екатеринбургской агломерации. Глава Арамиля Владимир Герасименко рассказал "ОГ", как прошла встреча.

- Они всего лишь запросили у нас архитектурно-планировочную документацию нашей территории, генеральный план, правила землепользования, - говорит Герасименко. - Мы должны подготовить всё это в электронном виде и передать.

Глава сообщил, что в Арамиле они полностью поддерживают развитие агломерации.

- Мы заинтересованы в том, чтобы знать, как будут развиваться пока ещё пустующие территории, скажем, Екатеринбурга, которые граничат с нашим городом. Там есть целые неиспользуемые поля. Естественно, нам небезразлично, что там будет строиться, что это даст нам. Но я же не могу вторгаться в компетенцию Екатеринбурга с такими вопросами. А в концепции, которой займётся градостроительный институт, как раз всё это будет изложено. Также у нас есть потребность в совместном с соседними городами развитии дорожной и транспортной инфраструктуры, - отмечает Герасименко.

В разговоре он также заявил, что в городах-спутниках стараются избегать названия проекта "Большой Екатеринбург", а предпочитают говорить "Екатеринбургская агломерация".

- Потому что точно так же мы можем назвать этот проект "Большой Арамиль" или "Большой Берёзовский". Слово "большой" нервирует наших граждан, - говорит глава.

Куратор проекта "Большой Екатеринбург" со стороны градостроительного института Владимир Трояновский в интервью "ОГ" рассказал, что во время объезда городов не столкнулся с настороженным отношением глав к созданию екатеринбургской агломерации.

- Мы объездили 12 муниципальных образований. Конкретно я был в Верхней Пышме, Полевском, Среднеуральске, Дегтярске, Первоуральске. Честно, негатива не почувствовал. Везде нас принимал либо лично глава, либо, если он отсутствовал, его первый зам. Никто от встреч не уклонялся. Настороженность у руководства муниципалитетов при упоминании термина «агломерация» вызывает лишь финансовая сторона. Некоторые спрашивали, придётся ли им брать из бюджета.

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