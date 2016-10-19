Директором домашней арены "Автомобилиста" стал житель Верхней Пышмы

Генеральным директором ОАО "КРК "Уралец" единогласно избран Андрей Синецкий, сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Трудовой договор с Андреем Синецким будет заключен на три года.

Фото: govp.info

Напомним, КРК "Уралец" — домашняя арена хоккейного клуба "Автомобилист". Президентом клуба с весны этого года является директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын. Месяц назад УГМК приобрела 66,1 процента акций КРК. Оставшаяся доля принадлежит Свердловской области в лице МУГИСО.

До назначения в КРК Уралец Андрей Синецкий руководил в Верхней Пышме муниципальным автономным учреждением "Ледовая арена имени Александра Козицына". Кроме того, Андрей Синецкий является депутатом думы городского округа Верхняя Пышма.