Директором домашней арены "Автомобилиста" стал житель Верхней Пышмы

19 октября 2016, 17:37 / Спорт

Генеральным директором  ОАО "КРК "Уралец" единогласно избран Андрей Синецкий, сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Трудовой договор с Андреем Синецким будет заключен на три года.

Фото: govp.info

Напомним, КРК "Уралец" — домашняя арена хоккейного клуба "Автомобилист". Президентом клуба с весны этого года является директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын. Месяц назад УГМК приобрела 66,1 процента акций КРК. Оставшаяся доля принадлежит Свердловской области в лице МУГИСО. 

До назначения в КРК Уралец Андрей Синецкий руководил в Верхней Пышме муниципальным автономным учреждением "Ледовая арена имени Александра Козицына". Кроме того, Андрей Синецкий является депутатом думы городского округа Верхняя Пышма.

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