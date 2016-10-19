Лучший свердловский участковый полицейский служит в Богдановиче

Капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин одержал победу на региональном этапе конкурса МВД России "Народный участковый". Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По итогам онлайн-голосования, полицейский из Богдановича обошёл всех своих конкурентов. Так, на первом этапе его кандидатуру поддержали 202 человека, а на втором Поторочин получил 729 голосов. Теперь ему предстоит представлять Свердловскую область на российском этапе конкурса, который пройдёт с 1 по 10 ноября.

Павлу Поторочину 29 лет. На службу в органы внутренних дел он поступил в 2007 году после окончания Уральского экономического колледжа. Затем Поторочин окончил Уральский Юридический институт МВД России. За шесть месяцев 2016 года полицейский раскрыл девять преступлений, составил 63 административных протокола и рассмотрел 227 обращений жителей. Руководство отдела МВД России по Богдановичскому району восемь раз поощряло Павла Поторочина за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Как писала "ОГ", в воскресенье, 16 октября, завершилось голосование Всероссийского конкурса "Народный участковый". На Среднем Урале в финал вышли 10 полицейских. Всего в конкурсе приняли участие 35 участковых.

Ранее в Свердловской области два года подряд победу в конкурсе одерживали полицейские из Верхней Салды Сергей Галкин и Никита Близнюк. Ранее лучшими участковыми на Урале становились тагильчанин Василий Манкевич и капитан полиции из Ирбита Тимофей Сокирко.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области