Из школы в реанимацию: юный тагильчанин катался на перилах и упал

Учащийся второго класса средней школы №72 Нижнего Тагила прооперирован и находится в реанимации. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, мальчик получил тяжёлую травму, упав с лестницы.

- По предварительной информации, ребёнок решил скатиться по перилам лестницы, однако портфель, находившийся на его плечах, перевесил, и ребёнок, не удержавшись, упал, - сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова. - Учащийся был доставлен в медицинское учреждение города, где прооперирован и находится в реанимационном отделении.