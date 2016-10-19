У "Большого Екатеринбурга" может появиться своя управляющая компания

В мире существуют несколько правовых схем, согласно которым создаются агломерации: от самой мягкой до самой жёсткой. Об этом в интервью "ОГ" рассказал первый заместитель гендиректора Российского института градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", куратор проекта "Большой Екатеринбург" Владимир Трояновский.

- Мягкая — это когда создаётся координационный совет, объединяющий представителей разных муниципалитетов. Они встречаются, обсуждают совместные проекты и так далее. Такая схема ни к чему не обязывает. Жёсткая — это как раз слияние. Такой вариант продемонстрировала только Москва. В своё время она расширилась в два раза, вобрав в себя часть муниципалитетов. Между мягкой и жёсткой есть ещё промежуточные схемы. Муниципалитеты объединяются в агломерацию и создают некий надорган (можно сказать, управляющую компанию), которому передают часть полномочий в рамках межмуниципального соглашения. Например, в сфере территориального планирования или координации транспорта. Есть другой путь. Близлежащие населённые пункты договариваются о создании совместного генерального плана. Но на практике такого ни разу не было. В основном встречаются мягкие сценарии, и никто никого не поглощает, - объяснил Трояновский.

По его словам, "Гипрогор" занимался разработкой порядка десяти подобных проектов территориального планирования развития агломерации, как "Большой Екатеринбург". Среди них Красноярская агломерация, Новосибирская, Самаро-Тольяттинская, Тульско-Новомосковская, Кавказско-Минераловодская, Ростовская и прочие. - В Красноярске, например, пошли по пути межмуниципального соглашения. В рамках этого соглашения создали специализированную управляющую компанию "Красноярск 2020", которая получила финансирование от субъекта федерации. В остальных до соглашений не дошли, они строятся по договорной схеме. Там созданы координационные советы с участием глав муниципальных образований, - рассказал Трояновский.

По какой схеме будут объединять города екатеринбургской агломерации, читайте в полной версии интервью с первым замгендиректора "Гипрогор" в свежем номере "ОГ".