Виталий Мутко станет вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике

Виталий Мутко займёт пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодёжной политики.

О введении этой должности Владимир Путин заявил на Совете по физической культуре и спорту, который прошёл во Владимирской области 11 октября.

Кандидатуру Виталия Мутко на пост нового вице-премьера Владимиру Путину сегодня представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин одобрил кандидатуру.

Медведев также предложил назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова на должность главы министерства. Путин предложение поддержал.