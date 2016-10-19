Виталий Мутко станет вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике

19 октября 2016, 22:35 / Спорт

Виталий Мутко займёт пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодёжной политики.

О введении этой должности Владимир Путин заявил на Совете по физической культуре и спорту, который прошёл во Владимирской области 11 октября.

Кандидатуру Виталия Мутко на пост нового вице-премьера Владимиру Путину сегодня представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин одобрил кандидатуру.

Медведев также предложил назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова на должность главы министерства. Путин предложение поддержал.

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