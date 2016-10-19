Назначен новый министр спорта. Им стал олимпийский чемпион Павел Колобков

Новым министром спорта России станет Павел Колобков. Об этом сообщает kremlin.ru.

Виталий Мутко займет пост вице-премьера по спорту, туризму и молодёжной политике.

Павел Колобков родился 22 сентября 1969 года в Москве.

Павел Колобков. Фото: rg.ru

На Олимпийских играх 1992 года в составе сборной СНГ становится серебряным и бронзовым призёром. Принимает участие в Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 года, уже в составе сборной России, в 2000 году становится олимпийским чемпионом в личном первенстве.

В напряжённом финальном поединке он одолел француза Юге Обри со счётом 15:12.

Участник пяти (!) Олимпиад, и ни с одной из них не возвращался без наград. Также новый министр спорта - шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Полковник вооружённых сил России. Стал первым действующим спортсменом за всю историю России и СССР, получившим звание полковника

С 2010 года — член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и спорта, член Комиссии по социальным вопросам и демографической политике и член Межкомиссионной рабочей группы по проблемам детства и молодёжной политике.

С 5 октября 2010 года по 19 октября 2016 года — заместитель Министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения.

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.