Допинг, английский, Сочи: чем запомнился Виталий Мутко

20 октября 2016, 08:01 / Спорт

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране – с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года в должности министр спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го – федерального министра спорта.

Кстати, сменивший его в министерском кресле олимпийский чемпион 2000 года и шестикратный чемпион мира пор фехтованию на шпагах Павел Колобков почти ровно шесть лет был заместителем министра и его ближайшим помощником. 

Виталий Мутко (в центре) недавно вновь был избран на пост президента Российского футбольного союза.  Как минимум до чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, Виталий Мутко будет одновременно занимать оба поста - это не запрещено

Чем запомнились восемь лет Мутко во главе спортивного ведомства: 

1. Что бы хорошего или плохого не сделал Виталий Мутко будучи министром, главную память о себе в головах современников он оставил пламенной речью в декабре 2010 года на заседании исполкома ФИФА, посвященном выборам страны-организатора чемпионата мира 2018 года. Его «лец ми спик фром май харт ин инглиш» моментально разлетелось по всемирной паутине множеством пародий. Именно благодаря этой фразе о Мутко узнали даже те, кто никогда даже не подозревал о его существовании. Впрочем, по своему прав и консультировавший Виталия Леонтьевича известный в России полиглот, преподаватель и популяризатор иностранных языков Дмитрий Петров, который заявил в одном из интервью, что ставит Мутко пятёрку за смелость. 

2. Зато в других эпизодах смелости Виталию Мутко явно не хватало. Когда самолёт с российской делегацией, летевшей из олимпийского Ванкувера ожидали в Москве и в прямом телеэфире анонсировали заявление министра спорта, то многие надеялись, что Мутко, как честный человек, заявит об отставке тут же в аэропорту. Однако министр после проваленной зимней Олимпиады был на удивление бодр и оптимистичен и злопыхателей жестоко разочаровал. Более того, позднее Виталий Леонтьевич сделал вид, что не понял кому были адресованы слова тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева, предложившего ответственным за провал лицам «принять мужественное решение и написать заявление».

 3. Следствием допингового скандала, разразившегося накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стало лишение Виталия Мутко аккредитации на Играх. В докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства утверждалось, что «Виталий Мутко был в курсе и покрывал все действия с пробами «грязных» атлетов России. Как на московскую, так и сочинскую лаборатории влияли правительство России и ФСБ. Министр спорта Мутко напрямую влиял на подмену допинг-проб». Мутко причастность к покрытию использования допинга российскими спортсменами категорически отрицал, как и само существование организованной допинг-системы в стране, но похоже, что ВАДА осталось при своём мнении. 

4. Бесспорный плюс «восьмилетия» Мутко во главе федерального министерства спорта – строительство в стране множества спортивных объектов – как к летней Универсиаде в Казани, зимней Олимпиаде в Сочи, чемпионату мира по футболу и другим крупным турнирам, так и для развития спортивной инфраструктуры для развития массового спорта. Насколько рационально при этом расходовались средства – это уже другой, но тоже интересный вопрос, но факт остаётся фактом – развитие спортивной инфраструктуры в стране вышло на новый уровень. И как следствие – здоровый образ жизни действительно становится всё более модным в самых разных слоях населения.

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