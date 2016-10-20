Морозы ударят: на Среднем Урале похолодает до минус 12 градусов

К предстоящим выходным в Свердловской области температура воздуха опустится до —12 градусов по Цельсию, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, сегодня, 20 октября, днём ожидается — 2...+3 градуса по Цельсию, пройдёт снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. В пятницу, 21 октября, ночью возможно похолодание до — 12 градусов по Цельсию, днём ожидается — 3 ...+2 градуса по Цельсию. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Как писала "ОГ", по прогнозу синоптиков на Среднем Урале ожидается холодная зима. В первой половине октября была зафиксирована температура выше нормы, но затем регион накрыл северный циклон.