Морозы ударят: на Среднем Урале похолодает до минус 12 градусов

9 часов назад
Екатеринбург отобрал у Перми звание столицы Урала
185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральского официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.
14 часов назад
Нашли поджигателя?
В столице Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин в Екатеринбурге и Арамиле в 2015 и 2016 годах. Им оказался 30-летний автомеханик из села Патруши, ранее судимый за грабёж и кражу.
14 часов назад
Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 России
Министерство здравоохранения РФ впервые составило список лучших участковых терапевтов страны.
14 часов назад
В УрФУ открылся конгресс социологов
Учёные-социологи из всех регионов России, а также целого ряда других стран приехали в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы социального неравенства и социальной справедливости.
14 часов назад
Музей УрФУ открылся после реконструкции
19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.
14 часов назад
Огород на подоконнике
Настоящий садовод и зимой без дела не останется
14 часов назад
Вечно зелёные…
Говорят, в городской квартире на подоконнике, кроме цветов, можно выращивать даже экзотические фрукты. Но проще всего там вырастить салат, сельдерей, петрушку, мяту и другую богатую витаминами зелень. Она будет не только напоминать о лете, но и служить полезной добавкой к обеду.
14 часов назад
К Новому году будут свои огурцы и помидоры
Помидоры, огурцы, перцы с куста и прямо на стол – такое возможно не только летом на даче. Выращивают эти овощи и в квартире, конечно, в меньшем количестве, чем в теплице, но полакомиться хватит.
14 часов назад
В растениях с подоконника столько же витаминов, сколько и в тех, что выращены в открытом грунте
Кто-то из уральцев, очень может быть, уже заскучал по нежной зелени молодого лука и чеснока. Перо луковичных нетрудно вырастить и в домашних условиях.
14 часов назад
Герань убережёт домашние овощи от вредителей
Самый распространённый домашний цветок, который в последние годы незаслуженно позабыт хозяйками, может служить отличным средством против… вредителей. Это – герань, по-научному – пеларгония.