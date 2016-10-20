На чемпионате Европы по настольному теннису Григорий Власов выбыл из соревнований в миксте

На личном чемпионате Европы по настольному теннису в Будапеште Григорий Власов из Верхней Пышмы в паре с Яной Носковой из Нижнего Новгорода выбыли из соревнований смешанных дуэтов уже в первом раунде (1/64 финала).

Власов и Носкова успешно преодолели квалификацию и вышли в основную сетку, но затем проиграли интернациональному греческо-украинскому дуэту Панайотис Гионис/Татьяна Биленко со счётом 2:3 (11:8, 7:11, 5:11, 11:9, 8:11).