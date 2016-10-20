На чемпионате Европы по настольному теннису Григорий Власов выбыл из соревнований в миксте

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Спорт
23 часа назад
«Автомобилист» крупно проиграл
В матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Автомобилист» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву».
18 октября 2016
«Повелитель паруса» из «сухопутного» города
Победителем Национальной парусной лиги стал экипаж Евгения Неугодникова
18 октября 2016
Между ковром и пилоном
Совпадение или нет, но с интервалом буквально в несколько дней о своих претензиях на вхождение в программу летних Олимпийских игр заявили не только Международная федерация самбо, но также приверженцы спортивной рыбалки и шестовой акробатики (она же – танец на пилоне).
18 октября 2016
Лиллехаммер вместо Нижнего Тагила
По сообщению информационного агентства «Р-Спорт», мужские старты на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина вместо Нижнего Тагила пройдут в норвежском Лиллехаммере.
18 октября 2016
«Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступила чемпионкам
Волейбольная «Уралочка-НТМК» уступила во втором туре чемпионата России московскому «Динамо» – 2:3 (23:25; 25:22; 21:25; 25:20; 10:15). Однако, несмотря на поражение, в игре екатеринбурженок можно выделить несколько положительных моментов.
18 октября 2016
Уральский скалолаз стал первым в истории чемпионом мира среди студентов
Студент УрФУ, свердловский скалолаз Дмитрий Факирьянов завоевал две медали на первом в истории чемпионате мира среди студентов.
17 октября 2016
Протокол на 18.10.2016 года
протокол
17 октября 2016
Технологи и слесари против чемпионов
В минувшие выходные екатеринбургский мини-футбольный клуб «ЗиК-УрФУ» уступил в первом матче 1/8 финала Кубка России подмосковному «Динамо» со счётом 0:7. Но это тот случай, когда цифры на табло — не самое главное.
14 октября 2016
Решили сэкономить
Ситуация в серии за третье место в чемпионате России по хоккею на траве могла бы стать большим скандалом, если бы то, что в этом виде спорта происходит действительно кого-то интересовало. И в первую очередь, похоже, это мало интересует тех, кто непосредственно связан с «летним» хоккеем.
14 октября 2016
Самбо может стать олимпийским видом спорта
Международная федерация самбо подала заявку в МОК на включение данного вида спорта в программу Олимпийских игр. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.