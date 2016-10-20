Сотни жителей Екатеринбурга остались без холодной воды

В Екатеринбурге вечером 19 октября на Уралмаше после прорыва трубы холодного водоснабжения разлилась река. Коммунальная авария произошла в районе перекрёстка улиц Коммунистическая — Ломоносова.

—Водопровод был повреждён во время проведения строительных работ. Сегодня специалисты МУП "Водоканал" проведут встречу со строителями и определят, кто будет устранять аварию, — сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал" Екатеринбурга.