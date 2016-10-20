В России будет девять вице-премьеров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти, согласно которому в нашей стране появляется должность девятого заместителя председателя правительства России.

Как сообщает официальный сайт Кремля, сразу же на эту должность назначен Виталий Мутко. Напомним, ранее он был министром спорта Российской Федерации. Пост главы спортивного ведомства теперь занял Павел Колобков. Новый круг обязанностей Виталия Мутко связан с его прежней работой. В качестве вице-премьера он будет курировать спорт, туризм и молодёжную политику.

С точки зрения российского премьера Дмитрия Медведева, такое решение позволит непосредственно на уровне правительства РФ решать вопросы совершенствования спортивной инфраструктуры в нашей стране.