Президент России провёл переговоры по урегулированию в Сирии и на Украине

На завершившейся в ночь на четверг, 20 октября, межгосударственной встрече в Берлине, в которой принял участие Президент России Владимир Путин, обсуждались два основных вопроса: ситуация на юго-востоке Украины и мирное урегулирование в Сирии. По итогам вечерних встреч с лидерами Франции, Германии и Украины российский глава государства выступил перед журналистами.

По словам Владимира Путина, встреча состоялась из двух частей. Первая прошла в четырёхстороннем "нормандском" формате: Россия, Украина, Германия и Франция подтвердили, что и дальше намерены придерживаться пунктов Минских соглашений.

- Мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон, - рассказал Президент РФ. - Мы продолжим работу в том числе и в плане окончательных договорённостей о введении в действие договора об особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике.

По словам Путина, хуже всего продвигается решение социально-гуманитарного вопроса на юго-востоке Украины: "продвижение самое минимальное, поскольку связано это было бы, прежде всего, с организацией выплат социальных пособий. Но, к сожалению, здесь прогресса пока нет никакого".

Что касается второй части берлинской встречи, то она прошла в трёхстороннем формате - переговорам предшествовал телефонный разговор главы Российского государства с президентом Сирии Башаром Асадом. С ним Владимир Путин детально обсудил ситуацию в стране и гуманитарную паузу в Алеппо. По словам российского лидера, наши военные совместно с правительственными войсками САР готовы продлить режим гуманитарной паузы вплоть до того момента, пока боевики террористических организаций вновь не начнут активизироваться на данном участке.