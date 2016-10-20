Губернатор поздравил свердловчан с Днём военного связиста

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов войск связи с профессиональным праздником — Днём военного связиста, отмечаемым 20 октября.

Как отметил глава региона, тысячи уральцев несут военную службу в войсках связи, проявляя профессионализм, мужество и стойкость. Несколько бригад и батальонов связи расположено непосредственно на Среднем Урале.