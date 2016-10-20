Запасы продовольственной пшеницы в России выросли на 10%

Запасы продовольственной пшеницы на 1 октября в России выросли на 10% в годовом исчислении, сообщает сегодня портал Зерно Он-лайн.

На 1 октября 2016 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях России имелось 49 млн. 140 тыс. тонн зерна, что на 10,6% больше, чем на 1 октября 2015 года.

В частности, запасы продовольственной пшеницы, о нехватке которой недавно заявлял Союз мукомолов, выросли на 10,1%.

Наиболее заметен рост запасов гречихи (+39,8%) и проса (+33,6%). Резко снизились в годовом исчислении запасы кукурузы (-42,3%) и риса (-60,2%).