На Среднем Урале раздавят 8 тонн контрафактных овощей и фруктов

В среду, 19 октября, сотрудники Россельхознадзора, регионального управления ФСБ и Екатеринбургской таможни в ходе рейда обнаружили на одной из баз уральской столицы контрафакт — 8,4 тонны яблок, 365 кг овощей и фруктов, а также 144, 7 кг кориандра.

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, партия овощей и фруктов (лук-порей, сельдерей, груши и яблоки) попала в Екатеринбург из Польши, а кориандр — из Китая. На партию яблок в 8,4 тонны отсутствовали документы о фитосанитарном контроле, а на коробках имелись признаки перемаркировки. Специалисты изъяли всю продукцию с базы.

Изъятые во время рейда яблоки, груши, лук-порей, сельдерей из Польшы в количестве 364 кг и 144,75 кг контрафактного кориандра из Китая уничтожены на предприятии по переработке и обезвреживанию отходов ООО "Интер" (Верх-Нейвинск), сообщили в ведомстве.

Яблоки с признаками перемаркировки опечатали и задержали на 24 часа до момента предоставления собственником необходимых документов.

Видео: сотрудники Россельхознадзора уничтожили контрафактные овощи и фрукты