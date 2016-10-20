На Среднем Урале раздавят 8 тонн контрафактных овощей и фруктов

20 октября 2016, 11:36 / Общество

В среду, 19 октября, сотрудники Россельхознадзора, регионального управления ФСБ и Екатеринбургской таможни в ходе рейда обнаружили на одной из баз уральской столицы контрафакт — 8,4 тонны яблок, 365 кг овощей и фруктов, а также 144, 7 кг кориандра.

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, партия овощей и фруктов (лук-порей, сельдерей, груши и яблоки) попала в Екатеринбург из Польши, а кориандр — из Китая. На партию яблок в 8,4 тонны отсутствовали документы о фитосанитарном контроле, а на коробках имелись признаки перемаркировки. Специалисты изъяли всю продукцию с базы.

Изъятые во время рейда яблоки, груши, лук-порей, сельдерей из Польшы в количестве 364 кг и 144,75 кг контрафактного кориандра из Китая уничтожены на предприятии по переработке и обезвреживанию отходов ООО "Интер" (Верх-Нейвинск), сообщили в ведомстве.

Яблоки с признаками перемаркировки опечатали и задержали на 24 часа до момента предоставления собственником необходимых документов.

Видео: сотрудники Россельхознадзора уничтожили контрафактные овощи и фрукты

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

13 часов назад

Екатеринбург отобрал у Перми звание столицы Урала
185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральского официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.

18 часов назад

Нашли поджигателя?
В столице Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин в Екатеринбурге и Арамиле в 2015 и 2016 годах. Им оказался 30-летний автомеханик из села Патруши, ранее судимый за грабёж и кражу.

18 часов назад

Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 России
Министерство здравоохранения РФ впервые составило список лучших участковых терапевтов страны.

18 часов назад

В УрФУ открылся конгресс социологов
Учёные-социологи из всех регионов России, а также целого ряда других стран приехали в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы социального неравенства и социальной справедливости.

18 часов назад

Музей УрФУ открылся после реконструкции
19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.

18 часов назад

Огород на подоконнике
Настоящий садовод и зимой без дела не останется

18 часов назад

Вечно зелёные…
Говорят, в городской квартире на подоконнике, кроме цветов, можно выращивать даже экзотические фрукты. Но проще всего там вырастить салат, сельдерей, петрушку, мяту и другую богатую витаминами зелень. Она будет не только напоминать о лете, но и служить полезной добавкой к обеду.

18 часов назад

К Новому году будут свои огурцы и помидоры
Помидоры, огурцы, перцы с куста и прямо на стол – такое возможно не только летом на даче. Выращивают эти овощи и в квартире, конечно, в меньшем количестве, чем в теплице, но полакомиться хватит.

18 часов назад

В растениях с подоконника столько же витаминов, сколько и в тех, что выращены в открытом грунте
Кто-то из уральцев, очень может быть, уже заскучал по нежной зелени молодого лука и чеснока. Перо луковичных нетрудно вырастить и в домашних условиях.

18 часов назад

Герань убережёт домашние овощи от вредителей
Самый распространённый домашний цветок, который в последние годы незаслуженно позабыт хозяйками, может служить отличным средством против… вредителей. Это – герань, по-научному – пеларгония.

Последние новости
Что было раньше