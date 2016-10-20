Три художницы сражаются за звание автора талисмана ЧМ-2018

Художницы София Подлесных, Валерия Табуренко и Екатерина Бочарова состязаются за право стать автором официального талисмана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Завтра в 22.18 (по местному времени) на сайтах talisman.fifa.com и FIFA.com завершится голосование по выбору одного из трёх вариантов талисмана – Кота (автор – София Подлесных), Тигра (автор – Валерия Табуренко) и Волка (автор – Екатерина Бочарова).

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, в решающий день – 21 октября – голосование будет открыто ещё на нескольких ресурсах: ВКонтакте, Facebook, 1tv.ru/talisman (с 12.30 мин по местному времени).

Конкурс по выбору талисмана для ЧМ-2018 начался полтора года назад. Более ста российских художников нарисовали свои варианты этого символа. В финал интернет-голосования вырвались Кот, Тигр и Волк.

Судя по предварительным результатам голосования, пока лидирует Волк: он понравился почти 223 тыс. участникам голосования.

Фото: пресс-служба компании по созданию Официального Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России