Вадим Дубичев примет участие в заседании "Народной трибуны" в Ельцин-Центре
20 октября 2016, 11:34
20 октября.17:00. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев примет участие в очередном заседании "Народной трибуны" в Ельцин-Центре.
Заседание посвящено теме "Конституционная Россия – осень 2016 года: выборы и выбор будущего страны". Ведущие трибуны – общественные деятели Геннадий Бурбулис и Григорий Петросян.
Мероприятие состоится в конференц-центре.
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