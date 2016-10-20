Оксана
Жилина

Патриарх Кирилл написал книгу о журналистике

20 октября 2016, 12:07 / Общество

В октябре выходит книга Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о журналистике, первыми издание получат участники форума "Вера и слово", который пройдёт в Москве с 24 по 26 октября. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Подготовлена книга патриарха - это всё, что патриарх говорил о медиа. Сама книга сейчас в типографии. Это собрание текстов выступлений и интервью патриарха - тех частей, которые касаются мира медиа, уникальное издание, которое будет интересно журналистам, - рассказал на пресс-конференции Владимир Легойда.

Фестиваль "Вера и слово" пройдёт в Москве 24-26 октября, в нём примут участие около 600 человек из российских регионов и из других стран. Форум проводится раз в два года с 2004 года.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

13 часов назад

Екатеринбург отобрал у Перми звание столицы Урала
185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральского официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.

18 часов назад

Нашли поджигателя?
В столице Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин в Екатеринбурге и Арамиле в 2015 и 2016 годах. Им оказался 30-летний автомеханик из села Патруши, ранее судимый за грабёж и кражу.

18 часов назад

Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 России
Министерство здравоохранения РФ впервые составило список лучших участковых терапевтов страны.

18 часов назад

В УрФУ открылся конгресс социологов
Учёные-социологи из всех регионов России, а также целого ряда других стран приехали в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы социального неравенства и социальной справедливости.

18 часов назад

Музей УрФУ открылся после реконструкции
19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.

18 часов назад

Огород на подоконнике
Настоящий садовод и зимой без дела не останется

18 часов назад

Вечно зелёные…
Говорят, в городской квартире на подоконнике, кроме цветов, можно выращивать даже экзотические фрукты. Но проще всего там вырастить салат, сельдерей, петрушку, мяту и другую богатую витаминами зелень. Она будет не только напоминать о лете, но и служить полезной добавкой к обеду.

18 часов назад

К Новому году будут свои огурцы и помидоры
Помидоры, огурцы, перцы с куста и прямо на стол – такое возможно не только летом на даче. Выращивают эти овощи и в квартире, конечно, в меньшем количестве, чем в теплице, но полакомиться хватит.

18 часов назад

В растениях с подоконника столько же витаминов, сколько и в тех, что выращены в открытом грунте
Кто-то из уральцев, очень может быть, уже заскучал по нежной зелени молодого лука и чеснока. Перо луковичных нетрудно вырастить и в домашних условиях.

18 часов назад

Герань убережёт домашние овощи от вредителей
Самый распространённый домашний цветок, который в последние годы незаслуженно позабыт хозяйками, может служить отличным средством против… вредителей. Это – герань, по-научному – пеларгония.

Последние новости
Что было раньше