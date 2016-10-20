Патриарх Кирилл написал книгу о журналистике

В октябре выходит книга Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о журналистике, первыми издание получат участники форума "Вера и слово", который пройдёт в Москве с 24 по 26 октября. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Подготовлена книга патриарха - это всё, что патриарх говорил о медиа. Сама книга сейчас в типографии. Это собрание текстов выступлений и интервью патриарха - тех частей, которые касаются мира медиа, уникальное издание, которое будет интересно журналистам, - рассказал на пресс-конференции Владимир Легойда.

Фестиваль "Вера и слово" пройдёт в Москве 24-26 октября, в нём примут участие около 600 человек из российских регионов и из других стран. Форум проводится раз в два года с 2004 года.