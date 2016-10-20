Российский покупатель стал богаче и экономнее

Второй квартал в России растёт индекс потребительского доверия, упавший в начале года до самого низкого за 11 лет значения. При этом половина опрошенных отмечает, что их интерес к товарам со скидками за последний год вырос. Об этом говорит отчёт международной исследовательской компании Nielsen, данные из которого приводят сегодня "Известия" и "КоммерсантЪ".

"Сравнивая текущий уровень покупок по промоакциям с ситуацией годом ранее, 45% опрошенных отметили, что стали чаще пользоваться специальными предложениями, а 51% указали, что их интерес к товарам по скидкам за это время возрос", — сказано в отчёте компании Nielsen.

Опрошенные исследовательской компанией представители крупных торговых сетей заявляют о росте интереса к более дорогим товарам, но приобретают их там, где цена минимальна.

— Покупки по промоакциям – это нормальный выбор рационального покупателя, стремящегося оптимизировать бюджет на повседневные расходы, – комментирует результаты отчёта Марина Ерскова, руководитель практики "Эффективность маркетинговых коммуникаций" Nielsen в России.