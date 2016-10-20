Три авиакомпании собираются летать из Екатеринбурга в Египет

Авиакомпании "Ямал", "Азур эйр" и "Северный ветер" подали заявки на выполнение международных рейсов в Египет, сообщает Росавиация.

"Северный ветер" и "Ямал" планируют семь раз в неделю летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. "Азур эйр" подала заявку на два полёта в неделю в Шарм-эль-Шейх. Эти же перевозчики, а также авиакомпания "Икар" намерены получить допуск на выполнение рейсов в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Решения о допуске будут приняты комиссией Росавиации. Для возобновления полётов российские власти требуют повышенных гарантий безопасности в египетских аэропортах. Последние обещали выполнить все поставленные условия до конца года. Российские туроператоры ожидают хороший спрос на египетское направление зимой в случае его открытия.