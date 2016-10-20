Для свердловских судей купили квартиру за 7 миллионов рублей

20 октября 2016, 12:26 / Общество

Судебный департамент Свердловской области приобрёл у корпорации "Атомстройкомплекс" квартиру в новостройке за 7 млн рублей. Как следует из опубликованной на сайте госзакупок информации, торги уже состоялись. "Атомстройкомплекс" стал единственным поставщиком. Деньги на покупку квартиры выделены из федерального бюджета.

В соответствии с изложенными в документации требованиями, для судебного департамента была необходима трёхкомнатная квартира с не требующей ремонта отделкой, площадью 100±10 квадратных метров, с высотой потолков не ниже 2,5 м, а этаж не ниже 3-го. Двор и подъезды должны быть оборудованы видеонаблюдением, а дом должен быть построенным не раньше 2015 года и располагаться в районе Южного автовокзала.

"Признать электронный аукцион на Приобретение отдельного благоустроенного жилого помещения (квартиры) для нужд Управления Судебного департамента в Свердловской области в 2016 году несостоявшимся и обязатьЗаказчика заключить государственный контракт с единственным допущенным участником - Закрытое акционерное общество "Корпорация "Атомстройкомплекс", на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта или по цене контракта, согласованной сторонами и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта", - говорится в протоколе по итоге торгов.

Отметим, в итоге купленная квартира соответствует всем требованиям - дом расположен на улице 8 Марта, 188, правда, площадь жилища оказалась чуть меньше запланированной - 90,2 кв. м.

Фото: Уральская палата недвижимости

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