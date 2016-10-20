Две бродячие собаки убили в Ревде десятки кроликов и пять куриц

В Ревде, во дворе частного дома, две бродячие собаки растерзали 40 кроликов и пять куриц. Об этом сообщает портал "Ревда - инфо".

Четвероногие хищники попали во двор, перемахнув через двухметровый забор. Псы, оказавшись на месте, убили десятки животных. Хозяин дома Андрей Утюмов утром застал собак в теплице. Он закрыл постройку и вызвал полицию. Приехавшие силовики пояснили хозяевам, что в их обязанности не входит отлов бродячих животных и посоветовали обратиться в управление городским хозяйством. Всего собаки убили 40 кроликов, несколько куриц.

Специалисты управления городским хозяйством сообщили местным журналистам, что в данном случае пострадавшие могут приехать и написать заявление на отлов собак.