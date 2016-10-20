В Нижнем Тагиле откроют мемориал в честь погибших сотрудников правоохранительных органов
20 октября 2016, 12:32
21 октября. 11:00. В Нижнем Тагиле на территории сквера МУ МВД России "Нижнетагильское" состоится торжественное открытие мемориала в честь сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
На открытие памятника приглашены руководители всех силовых ведомств, члены семей погибших сотрудников, ветераны правоохранительных органов и представители общественных организаций.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать