В Свердловской области за полгода направлено на госпрограммы 103,7 млрд рублей

Финансирование 28 госпрограмм, действующих на Среднем Урале, по итогам первого полугодия 2016 года составило 103,7 млрд рублей (из всех источников).

Как сообщает департамент информполитики губернатора, такая цифра прозвучала на заседании общественного совета при областном министерстве экономики. В целом ожидается, что по итогам нынешнего года объём расходов на выполнение госпрограмм достигнет 248 млрд рублей, причём 70% от этой суммы – средства областного бюджета.

– Несомненным приоритетом сегодня является концентрация усилий на 11 основных направлениях стратегического развития РФ, – прокомментировал и.о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко.

По объёму расходов лидируют образование, здравоохранение и социальная поддержка населения. В частности, 20 млрд рублей, направленные на социальную поддержку, позволили руководству нашего региона полностью выполнить социальные обязательства перед свердловчанами.