В Нижнем Тагиле появится памятник погибшим полицейским

В пятницу, 21 октября, на территории сквера возле муниципального управления полиции "Нижнетагильское" на улице Островского, 7 состоится торжественное открытие памятника сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Торжественное открытие состоится в 11.00.

На открытие памятника приглашены руководители всех силовых ведомств, члены семей погибших сотрудников, ветераны правоохранительных органов и представители общественных организаций.

Фото: ММУ МВД "Нижнетагильское"

Как рассказали корреспонденту "ОГ" в пресс-группе нижнетагильской полиции, автором скульптурной композиции стал художник Александр Иванов. Памятник был создан по инициативе руководства управления полиции и совета ветеранов органов внутренних дел города. В июле этого года проект мемориала был утверждён на градостроительном совете администрации Нижнего Тагила.