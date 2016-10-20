На улицы Екатеринбурга коммунальщики высыпали 18 тонн щебня

Минувшей ночью на улицах Екатеринбурга дорожники для борьбы с гололёдом рассыпали около 100 тонн противогололёдного материала и 18,5 тонны мелкофракционного щебня. Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Службы благоустройства в ночь с 19 на 20 октября убрали и вывезли с улиц Екатеринбурга 142 тонны снега. В уборке принимали участие 127 рабочих и более 130 единиц техники.

Кроме вывоза снега работники занимались посыпкой дорог и тротуаров. В борьбе с гололёдом коммунальщики задействовали 38 комбинированных дорожных машин и 45 колёсных тракторов, оснащённых специальных оборудованием. К утру рабочие высыпали на улицы города десятки тонн щебня и противогололёдного материала.

Фото: администрация Екатеринбурга