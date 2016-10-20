Видеокамеры Минобороны транслируют исход боевиков из Алеппо

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал прямые интернет-трансляции за исходом боевиков и мирного населения из Восточного Алеппо. Как сообщает Минобороны РФ, сейчас там действует четыре гуманитарных коридора. Наблюдение за районом ведётся со стационарных камер и с беспилотных летательных аппаратов.

Карта: Минобороны РФ

Прямая трансляция с 4 камер видеонаблюдения, установленных в районе западного участка дороги Кастелло и пункта пропуска Машарка, а также с камер БЛА вдоль маршрутов коридоров выхода, ведётся на официальном сайте Минобороны России, говорится в информационном сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в четверг, 20 октября российские и сирийские военные объявили о "гуманитарной паузе" - фактически было объявлено о прекращении огня на 8 часов. Президент Владимир Путин на состоявшихся в Берлине переговорах заявил, что данная пауза может быть продлена, пока боевики террористических организаций не возобновят активность. Для подготовки к гуманитарной паузе Минобороны РФ за несколько дней прекратило авиаудары по бандформированиям в районе Алеппо.