Видеокамеры Минобороны транслируют исход боевиков из Алеппо

19 октября 2016
Рекорды свердловских парламентариев
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения.
18 октября 2016
Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
18 октября 2016
Думцы не доверяют друг другу голоса
17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.
18 октября 2016
«Нашу область искали в Африке»
Эдуард Россель о том, как открывал Средний Урал иностранцам.
17 октября 2016
Свердловские депутаты изменили областной устав
Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.
17 октября 2016
Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов. 17 октября 2016 года, Екатеринбург
17 октября 2016
Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области
Сегодня, 17 октября, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.
17 октября 2016
Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Сегодня губернатор Евгений Куйвашев обратился к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области с Бюджетным посланием.
14 октября 2016
«Половина повестки Госдумы – это наш комитет»
Вчера, 14 октября, депутат Госдумы Павел Крашенинников впервые после выборов посетил Свердловскую область, от которой избрался в федеральный парламент. Он приступил к выстраиванию депутатской вертикали, о которой так много говорил во время выборной кампании.
13 октября 2016
Озвучены изменения в структуре кабмина
Вчера, 13 октября, комитет по законодательству регионального Заксобрания рассмотрел поправки в устав Свердловской области, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.