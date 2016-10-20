Роскосмос рассчитывает наладить связь с модулем "ЭкзоМарс" в течение 10 дней

Специалисты Роскосмоса ожидают, что контакт с первым посадочным модулем Schiaparelli российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" получится установить в срок до 10 дней, сообщает ТАСС.

Радиосигнал от модуля пропал 19 октября в момент спуска аппарата на Марс. Однако учёным известно, что аппарат приземлился на поверхность планеты.

Как отметили в Роскосмосе, в соответствии с программой аккумуляторы должны поддерживать работоспособность аппарата в сроки от трёх до 10 дней. В течение этого времени появится возможность установить связь с посадочным модулем.

Посадочный модуль Schiaparelli был разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Аппарат был назван в честь итальянского астронома и исследователя Марса Джованни Скиапарелли. Модуль является частью космического аппарата "ЭкзоМарс", который был запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур.

Модуль должен начать свою миссию в конце 2017 года. В его задачи входит исследование атмосферы и климата Марса, изучение возможного вулканизма красной планеты, проведение радиационной обстановки. Кроме того, аппарат должен определить, являются ли условия на поверхности Марса теоретически пригодными для существования жизни.

Фото: Роскосмос