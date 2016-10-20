Сбербанк готов дать Ураласбесту в долг 1 млрд рублей

Сбербанк открыл возобновляемую кредитную линию для Ураласбеста на 1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, по условиям сделки комбинат "Ураласбест" сможет в течение трёх лет неоднократно брать кредиты на любую необходимую сумму в рамках установленного лимита – до 1 млрд рублей. Правда, процентная ставка по займам будет отдельно устанавливаться в каждом конкретном случае.

Предполагается, что это предприятие израсходует заёмные средства на приобретение необходимого оборудования, ремонт помещений и техники.

– Уверен, что финансовые ресурсы, предоставленные комбинату, помогут увеличить его заводские мощности и укрепят лидерские позиции в отрасли, – сказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель.

Напомним, Ураласбест производит около 26% мировой добычи хризотила. Свыше 70% его продукции продаётся за границу, в частности, в Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии.