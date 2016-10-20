Сбербанк готов дать Ураласбесту в долг 1 млрд рублей

21 час назад
До этого были только слова
Сделаны первые реальные шаги по воплощению в жизнь проекта «Большой Екатеринбург».
21 час назад
В столице Урала появится Западный автовокзал
В администрации Екатеринбурга прокомментировали заявление замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича о переносе Северного автовокзала на запад города. Как заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков, речь идёт о создании в уральской столице нового автовокзала — Западного, куда перенесут только часть транспортных потоков с Северного.
21 час назад
Екатеринбург займётся ливнёвкой
Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации на период 2016–2026 годов. За 6 миллионов рублей к концу апреля 2017 года подрядчик должен оценить существующее положение дел, рассчитать объёмы дождевой воды, которую необходимо отводить, предложить состав работ и оценить их стоимость.
18 октября 2016
На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшек
Вчера на заседании правительства Свердловской области и.о. министра социальной политики Андрей Злоказов представил доклад о положении семьи и детей в регионе по итогам 2015 года. На 118 страницах документа изложены основные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы.
18 октября 2016
Налог на недвижимость может вырасти втрое
Свердловская область отложила переход на новую методику расчёта налога на имущество физлиц. Но даже по старой системе за недвижимость придётся платить намного больше.
18 октября 2016
Китайский порт Сюнькэ модернизируют для активизации контактов с Россией
В терминале порта Сюнькэ города Хэйхэ заработал новый кран грузоподъёмностью 25 тонн, сообщил газете «Хэйлунцзянская экономика» директор канцелярии внешних сношений и портовых дел Сюнькэ господин Гуан Юнхун.
18 октября 2016 Реклама
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил кредитный портфель до 14 млрд рублей
По итогам работы за 9 месяцев 2016 года розничный филиал банка ВТБ в Екатеринбурге увеличил кредитный портфель на 9%, до 14 млрд рублей.
14 октября 2016
Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничеств
В 2017 году в России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Весь 2016 год Центральный банк проводил беспрецедентную «народную» кампанию, итогом которой должен был стать выбор региона, которому будет посвящена новая купюра.
14 октября 2016
«Урожай меньше, но его качество выше»
Глава областного министерства АПК и продовольствия Михаил Копытов — о том, как жаркое лето сказалось на полях
13 октября 2016
«Уральские авиалинии» становятся лоукостером
Конкуренция с другими авиаперевозчиками заставляет компанию оптимизировать расходы в ущерб уровню сервиса. «Уральские авиалинии» всё чаще критикуют за задержки рейсов, снижение качества питания на борту и даже за плохую уборку салона. В Инстаграме можно найти фотографии, где пассажиры, поднявшись в самолёт, обнаруживают на задних креслах неубранную еду и другой мусор. В самой авиакомпании не скрывают, что «планомерно занимаются сокращением расходов», в том числе оптимизируют питание на борту, и их бизнес-модель близка к лоукосту — бюджетным авиакомпаниям, которые предлагают низкую плату за авиаперелёт в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.