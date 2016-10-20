ГУФСИН не собирается отправлять в СИЗО "ловца покемонов" за публикацию нового видеоролика

В отношении видеоблогера Руслана Соколовского, находящегося под домашним арестом, не будет приниматься никаких санкций в связи с публикацией очередного ролика на его канале в сети Интернет. Как рассказали корреспонденту "ОГ" в ГУФСИН России по Свердловской области, оснований для выхода с ходатайством об изменении меры пресечения нет.

- Наши сотрудники изучили данный видеоролик и пришли к выводу о том, что однозначно говорить о нарушении Соколовским режима нельзя, - рассказал официальный начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. - Технической возможности доказать, что Соколовский лично опубликовал видео, будучи под домашним арестом, у нас нет. Если кто-то в этом сомневается, лучше будет обратиться в прокуратуру, чтобы она провела свою проверку.

Представитель главка пояснил, что это уже не первый казус подобного характера - и ранее были случаи, когда человек, имеющий аккаунты в соцсетях и даже интернет-каналы находится под арестом, а в это время от его имени делают публикации совсем другие люди.

Напомним, блогер Руслан Соколовский находится под домашним арестом по обвинению в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а также одного эпизода ч.2 ст.148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний"). Соколовский попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как опубликовал на своём канале в Youtube видеоролик о "ловле покемонов в храме". Ролик содержал не только описание процесса игры в PockemonGo в Храме-на-Крови, но и сопровождался комментариями, которые можно воспринимать как оскорбительные.