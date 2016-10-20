Валентина Матвиенко: "По сравнению с прошлым годом отток капитала из России сократился в пять раз"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что по сравнению с прошлым годом отток капитала из России сократился в пять раз.

Как сообщает пресс-служба Совфеда, с таким заявлением спикер верхней палаты российского парламента выступила на открытии 16-й сессии Российского экономического и финансового форума в Швейцарии.

– У нас нет необходимости использовать для покрытия дефицита бюджета внешние заимствования, – добавила Валентина Матвиенко.

Кстати, Банк России в своём докладе о денежно-кредитной политике за сентябрь 2016 года проинформировал, что по итогам второго квартала 2016 года чистый вывоз капитала частным сектором составил 5,3 млрд долларов США.