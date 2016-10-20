Правительственная комиссия утвердила законопроект о заморозке индексации маткапитала

Законопроект, в соответствии с которым материнский капитал будет заморожен на уровне текущего года, одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщается на сайте кабинета министров. В соответствии с документом, фиксированная сумма в 453 тыс. 26 рублей не изменится до 2020 года.

"Предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" о приостановлении до 1 января 2020 года действия нормы о ежегодном пересмотре с учётом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается установить с 2018 года единый порядок индексации всех выплат - один раз в год с 1 февраля исходя из коэффициента индексации. Данный коэффициент будет определяться по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год.

Как отмечается в пояснительной записке на сайте правительства, "в настоящее время выплаты производятся по прогнозному уровню инфляции и в разные сроки".