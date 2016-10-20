Покалеченные екатеринбуржцы штурмуют травмпункты

В Екатеринбурге вечером, 19 октября, выпал снег, а спустя несколько часов дороги обледенели.

Корреспондент "Областной газеты" обзвонила травмпункты Екатеринбурга, чтобы узнать, как долго придётся ждать горожанину, неудачно упавшему на улице. В четырёх трампунктах из пяти корреспонденту "ОГ" сообщили, что у них большая очередь, не уточнив количество ожидающих. Так, о скоплении людей рассказали в травматологических пунктах центральных городских больниц №7 (улица Вилонова, 33), №23 (Старых Большевиков, 23), в травмпункте №2 36-й больницы на Бажова и 24-й горбольницы на переулке Рижском.

— Часа полтора-два придётся ждать. Народ сидит в коридоре, — сообщил "ОГ" специалист травмпункта городской больницы №24.

Относительно спокойная ситуация в травмпункте больницы №20 на Химмаше. В медучреждении пояснили, что сегодня очередь быстро рассеивается, а людей немного.

Примечательно, что по официальной информации управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, массовых обращений в травмпунктах не наблюдается, а медики справляются с нагрузкой. Травм меньше, чем в прошлые годы.

Добавим, минувшей ночью на борьбу с гололёдом коммунальщики вывели 38 комбинированных дорожных машин и 45 колёсных тракторов, оснащённых специальным оборудованием. Также на улицы города высыпали более 18 тонн щебня.