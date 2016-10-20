«Уралочка-НТМК» потеряла очко в матче с аутсайдером

В матче третьего тура регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги свердловская «Уралочка» со счётом 3:2 (25:27, 25:12, 25:23, 17:25, 15:10) обыграла в Южно-Сахалинске дебютанта турнира - команду «Сахалин».

До этой встречи в активе "Сахалина" не было не только набранных очков, но даже выигранных партий. "Уралочка" же с 4-мя очками входила в квартет лидеров. И тем не менее вместо ожидаемых трёх очков, свердловчанки получили только два.

После пятисетовой победы свердловские волейболистки поднялись на третье место в турнирной таблице.

Остальные матчи тура будут сыграны 25 октября.