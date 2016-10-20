У ягуара из Екатеринбурга родилось двое детёнышей

Пятилетняя ягуар Наоми, перевезённая из Екатеринбурга, родила в сентябре двух детёнышей — девочку и мальчика в Нижегородском зоопарке "Лимпопо", сообщает пресс-служба зверинца.

"Рождение сразу двух чёрных котят – громкое событие для зоомира, потому что ягуары-меланисты в природе встречаются редко. Родители новорождённых ягуарят разного цвета (самка — чёрная, а самец — пятнистый), из-за этого окрас малышей всегда непредсказуем. В прошлом году у Наоми было 2 пятнистых котёнка", - рассказали в пресс-службе зоопарка "Лимпопо".

Так как ягуары — одиночные животные, родители малышей живут в отдельных вольерах, воспитанием новорождённых занимается Наоми. Сейчас, по словам представителей Нижегородского зоопарка, мама выкармливает малышей самостоятельно и уже выводит их на прогулку.

Фото: зоопарк "Лимпопо"