Средний Урал занял восьмое место среди лучших регионов России по научно-технологическому развитию

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России по величине индекса научно-технологического развития, рассчитанного РИА Рейтинг.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в первую десятку этого рейтинга вошли субъекты РФ, которые по итогам 2015 года в совокупности обеспечили 62% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг по внедрению передовых научных разработок.

По данным РИА Рейтинг, индекс научно-технологического развития Среднего Урала составил 54,64%. Для сравнения, у занявшей первое место Москвы индекс составил 80,06%.