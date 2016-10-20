В УрФУ открылся музей выдающегося уральского учёного Льва Когана

20 октября 2016, 16:37 / Общество

В Екатеринбурге в здании Уральского федерального университета (пр. Ленина, 51) открылись аудитория и музей имени российского философа, социолога и культуролога Льва Когана. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе вуза.

Именная аудитория учёного открылась на третьем этаже в кабинете №314. Музей Льва Когана расположен этажом выше — в 424 аудитории. В музее и аудитории представлены документы, книги и фотографии уральского учёного.

В церемонии открытия приняли участие родные Льва Когана, его коллеги, одногруппники и ученики. Среди них — ректор вуза Виктор Кокшаров, директор департамента политологии и социологии Анатолий Меренков, заведующая кафедрой социальной работы Алевтина Старшинова, доценты кафедры прикладной социологии Наталья Маликова и Ольга Смирнова.

— Лев Наумович — человек-легенда, в нём живёт история университета. Именно он создал уральскую социологическую школу, он являлся прародителем школы философской, а также множества факультетов, которые открылись благодаря его усилиям — это всё результат его многогранной деятельности, — отметил Виктор Кокшаров.

Хранитель музея Наталья Маликова сообщила, что с 20 октября он открыт для посещения. В музее будут организованы экскурсионные программы.

Справка "ОГ"

Лев Наумович Коган родился 20 марта 1923 года в Екатеринбурге. Он окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета и остался работать в вузе. В 1949 году Коган защитил кандидатскую диссертацию, а в 1963-м — докторскую. С 1966 по 1977 год учёный совмещал преподавание на философском факультете с работой в Уральском филиале Академии наук.

В 1983 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР. До конца жизни Лев Коган преподавал социологию культуры, философию и эстетику. Учёный умер 15 июля 1997 года.

При активном участии Льва Когана в Уральском госуниверситете были открыты факультеты философии, искусствоведения и культурологии, политологии и социологии. Он регулярно писал рецензии на театральные спектакли и был членом Союза театральных деятелей СССР. Также Коган является автором более 450 научных работ, в том числе трёх учебных пособий и 16 монографий.

Фото: Полина Погребицкая, пресс-служба УрФУ

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