С 1 июля 2017 года МРОТ увеличится на 4%

Правительство РФ сегодня приняло решение об увеличении во втором полугодии 2017 года минимального размера оплаты труда на 4%.

Как сообщает ТАСС, МРОТ вырастет с 7,5 до 7,8 тыс. рублей.

Напомним, этот показатель используется в России для начисления различных налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Кроме того, увеличение суммы минимального размера оплаты труда накладывает дополнительные финансовые обязательства на работодателей. По российскому законодательству средний месячный заработок сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени, не может быть меньше федерального МРОТа.