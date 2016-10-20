УК Екатеринбурга, обвинённые владельцами сгоревших авто, меняют руководителей

В некоторых екатеринбургских управляющих компаниях, ранее обвинённых владельцами сгоревших автомашин в угрозах и давлении, начало меняться руководство. О смене власти в "Урал-СТ" и УК ЖКХ Октябрьского района журналистам "ОГ" сообщили сами жильцы-активисты. Информацию подтвердили в управляющих компаниях, сообщив, что официальных приказов о назначениях пока нет.

Рокировка, которая происходит, интересна тем, что директор компании "Урал-СТ" (якобы угрожавший жителям Пионерского посёлка, организующим ТСЖ) Михаил Плешаков оставляет свой пост в связи с переходом на работу директором УК ЖКХ Октябрьского района (тоже, кстати, фигурировавшую в списке якобы угрожавших жильцам-активистам). На место Плешакова 1 ноября придёт новый директор - Олег Бреславский. Известно, что ранее он также занимал руководящие должности в различных управляющих компаниях города.

- Да, у нас произошли административные изменения, - сообщили в компании "Урал-СТ". - Причину назвать не могу, информация закрытая. Официального приказа пока нет. Вероятно, новый директор вступит в должность с 1 ноября.

Примерно аналогичная информация поступила из УК ЖКХ Октябрьского района:

- Да, будет новый директор. Плешаков Михаил Сергеевич. В связи с чем перемены, нам, к сожалению, не сказали"

О том, куда ушла экс-директор УК ЖКХ Октябрьского района Ирина Гуславская, в компании также не сообщили.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге произошло очередное возгорание автомобилей на придомовых территориях. Как установили эксперты, все три случая - поджоги, а владельцы машин ранее получали угрозы от представителей УК за слишком активную жизненную позицию: все они либо создавали ТСЖ, либо меняли оператора. Сами управляющие компании начали активно открещиваться от незаконных методов воздействия на несговорчивых граждан, а полиция заявила о создании особой следственной группы, занимающейся поджогами машин. О результатах своей работы правоохранители отчитались быстро: уже 15 сентября был задержан житель села Патруши, который, как утверждается, причастен к 30 эпизодам поджогов.