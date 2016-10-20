СУАЛ судится с Краснотурьинским отделом полиции

АО "СУАЛ" выиграло в Арбитражном суде Свердловской области дело против межмуниципального отдела МВД РФ "Краснотурьинский".

Как пишет "Вечерний Краснотурьинск" поводом для судебного разбирательства стал тот факт, что Краснотурьинский отдел полиции не полностью оплатил коммунальные услуги, которые СУАЛ предоставляет местным правоохранителям в качестве поставщика тепла и горячей воды. Суд постановил, что межмуниципальный отдел МВД РФ "Краснотурьинский"обязан оплатить долг свыше 1,3 млн рублей и пени более 117 тыс. рублей. В течение ближайшего месяца полицейские могут обжаловать такой вердикт.