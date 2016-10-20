Свердловский пристав попался на миллионной взятке

Старший судебный пристав одного из районов Екатеринбурга была задержана сотрудниками УФСБ по Свердловской области при получении взятки в размере одного миллиона рублей. Как сообщили в региональном управлении СКР, куда передано расследование уголовного дела, деньги пристав получила в качестве вознаграждения за незаконное закрытие исполнительных производств.

- Вечером 10 октября 28-летняя обвиняемая, находясь в торговом центре по улице Академика Шварца в Екатеринбурге, получила взятку в размере одного миллиона рублей в качестве вознаграждения за незаконное окончание двух исполнительных производств, находившихся в производстве у подчинённых ей сотрудников, - сообщил официальный представитель СКР Максим Чалков. - После получения взятки женщина была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ России по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). В качестве меры пресечения обвиняемой избран домашний арест.

Отметим, максимальная санкция, предусмотренная данной статьёй, 90-кратный штраф, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.