Свердловский пристав попался на миллионной взятке

час назад
Полная несовместимость
Слухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?
час назад
Кто отмыл Грязьбург?
По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.
час назад
Плох тот родитель, что не содержит ребёнка до пенсии...
Всю неделю свердловчане обсуждают мальчика, который подрабатывает кондуктором на одном из автобусных маршрутов Екатеринбурга. Одна из пассажирок сфотографировала ребёнка и выложила снимок в соцсети, спровоцировав бурную дискуссию: мол, как же так, мальчику наверняка нет 14 лет… Но разве плохо, что ребёнок помогает семье? Мы спросили у екатеринбуржцев, со скольки лет, по их мнению, дети могут начинать трудиться.
час назад
Введут ли штраф за шины не по сезону?
Похоже, что да — введут такой штраф в две тысячи рублей, если вы вовремя не «переобуетесь» к зиме на резину с шипами, а к лету — на обычную. Такой законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по транспорту. Документ поддержали в правительстве и в ГИБДД, а парламентарии рассмотрят его уже сегодня. Планируется внести коррективы в ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением требований эксплуатации шин и колёс»).
час назад
Правительство выделит 28 миллиардо рублей на мегагранты для учёных
МОСКВА. До 2020 года правительство РФ планирует выделить до 28 миллиардов рублей на программу привлечения ведущих учёных мира в российские образовательные и научные организации. Об этом заявил вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
19 часов назад
Екатеринбург отобрал у Перми звание столицы Урала
185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральского официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.
19 октября 2016
Нашли поджигателя?
В столице Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин в Екатеринбурге и Арамиле в 2015 и 2016 годах. Им оказался 30-летний автомеханик из села Патруши, ранее судимый за грабёж и кражу.
19 октября 2016
Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 России
Министерство здравоохранения РФ впервые составило список лучших участковых терапевтов страны.
19 октября 2016
В УрФУ открылся конгресс социологов
Учёные-социологи из всех регионов России, а также целого ряда других стран приехали в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы социального неравенства и социальной справедливости.
19 октября 2016
Музей УрФУ открылся после реконструкции
19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.