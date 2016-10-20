Место Аркадия Чернецкого в Заксобрании займёт Илья Бондарев

Региональный политсовет "Единой России" предложит кандидатуру гендиректора "УГМК-Агро" Ильи Бондарева для замещения вакантного депутатского мандата Законодательного собрания Свердловской области.

Об этом сообщила пресс-служба "ЕР" по итогам состоявшегося сегодня заседания политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России".

Одно место в Заксобрании области оказалось вакантным после того, как депутаты регионального парламента избрали Аркадия Чернецкого своим представителем в Совете Федерации.

Кандидатуру Ильи Бондарева предложил секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР", вице-спикер Заксобрания области Виктор Шептий. По его словам, такое решение согласовано с губернатором Евгением Куйвашевым.

Илья Бондарев до прихода в "УГМК-Агро" в течение нескольких лет трудился в правительстве Свердловской области: был первым заместителем министра природных ресурсов, министром сельского хозяйства и продовольствия, вице-премьером, курирующим развитие агропромышленного комплекса на Среднем Урале.