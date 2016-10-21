На Урале готовят сурдопреводчиков к Всемирному конгрессу людей с инвалидностью

В Свердловском областном центре реабилитации инвалидов стартовали курсы по сурдокоммуникации в рамках подготовки к I Всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями. Сейчас обучение проходят 62 специалиста, сообщила "ОГ" заведующая отделением организационно-методической работы и развития центра реабилитации инвалидов Елена Бакшутова.

Очный курс продлится до 29 октября, его проходят сейчас 62 человека. Затем стартует дистанционное обучение, которое продлится до 17 ноября.

- Программа состоит из модуля для тех, кто не владеет базовым языком русских жестов, и для тех, кто уже обладает определенными навыками и может их совершенствовать, она также включает получение знаний об особенностях психологической поддержки инвалидов. Обученные специалисты смогут оказывать помощь людям с нарушениями слуха. На Всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями наша основная задача - дать возможность участникам пообщаться в неформальной обстановке, обменяться ценными идеями, - рассказала "ОГ" Елена Бакшутова.

Напомним, I Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями пройдёт в Екатеринбурге в следующем году с 7 по 10 сентября по инициативе общественных организаций инвалидов Свердловской области. Планируется, что на конгрессе соберутся около тысячи гостей со всего мира, его основной темой станет "Увидеть ценность каждого".