Детский сад после реконструкции открылся в Екатеринбурге
20 октября 2016, 18:12 / Земства
В Екатеринбурге сегодня, 20 октября, неподалёку от Южного автовокзала после капитального ремонта открылся детский сад №11. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
Раньше в здании садика, расположенного на улице Союзной, 25, трудились сотрудники ГИБДД и УФМС. Затем ведомства и мэрия города решили отдать строение юным уральцам. Теперь учреждение сможет принять 80 детей в возрасте от трёх до семи лет.
По словам главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, провести капремонт в здании удалось не сразу.
— Первый подрядчик не смог справиться с требованиями заказчика, объект был переторгован, и следующий подрядчик полностью завершил ремонт, — сказал Якоб.
Строители полностью обновили здание — от подвала до кровли. Они заменили наружные коммуникации и оборудовали помещения. Внутри детского садика имеется пищеблок, прачечная, медицинский блок, а в специальных помещениях групп установили посудомоечные машины.
Добавим, как ранее отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Средний Урал точно в срок выполнил Указ президента о ликвидации дефицита мест в детских садах.
— Свердловская область стала одним из первых регионов России, где обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2012-2015 годах в Свердловской области было введено более 59 тысяч новых мест в детских садах, — доложил глава региона в Бюджетном послании на 2016 год.