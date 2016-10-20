Детский сад после реконструкции открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 20 октября, неподалёку от Южного автовокзала после капитального ремонта открылся детский сад №11. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Раньше в здании садика, расположенного на улице Союзной, 25, трудились сотрудники ГИБДД и УФМС. Затем ведомства и мэрия города решили отдать строение юным уральцам. Теперь учреждение сможет принять 80 детей в возрасте от трёх до семи лет.

По словам главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, провести капремонт в здании удалось не сразу.

— Первый подрядчик не смог справиться с требованиями заказчика, объект был переторгован, и следующий подрядчик полностью завершил ремонт, — сказал Якоб.

Строители полностью обновили здание — от подвала до кровли. Они заменили наружные коммуникации и оборудовали помещения. Внутри детского садика имеется пищеблок, прачечная, медицинский блок, а в специальных помещениях групп установили посудомоечные машины.

Добавим, как ранее отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Средний Урал точно в срок выполнил Указ президента о ликвидации дефицита мест в детских садах.