Обзор криминальной хроники четверга, 20 октября

20 октября 2016, 18:33 / Общество

Замначальника "особой" ивдельской колонии пойдёт под суд за прогул.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, теперь уже бывший заместитель начальника ИК особого режима №56 (посёлок Лозьвинский) вместо того, чтобы находиться в стационаре реабилитационного центра, самовольно прервал лечение и уехал за границу. По возвращении в Россию офицер, не желая быть наказанным за прогулы, купил поддельный больничный лист и предъявил его по месту службы. По фальшивому документу бухгалтерия начислила сотруднику почти 33 тыс. рублей, что управление собственной безопасности квалифицировало как хищение из федерального бюджета. В итоге замначальника колонии был уволен из органов ФСИН по отрицательным мотивам и будет отвечать перед судом по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Екатеринбургский бизнесмен, тяжело травмировавший пристава, оставлен по арестом.

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвокатов Виталия Сиволапа на принятое Чкаловским судом решение об аресте бизнесмена. Обвиняемый по статье 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта, совершённое в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица") останется под арестом до 5 декабря. 41-летнему екатеринбуржцу вменяют в вину то, что 14 октября он бросил из окна дома на улице Академика Шварца бутылку в пристава, описывавшего машину Сиволапа. Сотрудник УФССП с тяжелейшей черепно-мозговой травмой госпитализирован и пребывает в состоянии комы.

На Серовском тракте водитель Volkswagen Polo съехал с трассы и погиб.

По информации ОблГИБДД, утром 20 октября 54-летний водитель, двигаясь  из Верхней Пышмы в Екатеринбург, не учёл погодные условия и состояние проезжей части, допустил съезд с дороги в канаву с водой. Бригада врачей скорой медицинской помощи и водитель крана-манипулятора, которые проезжали мимо, незамедлительно организовали операцию по оказанию помощи водителю. Пострадавшего с травмами и переохлаждением доставили в больницу, однако от полученных травм мужчина скончался.

Суд закрыл школьную столовую в Нижнем Тагиле из-за кишечной инфекции.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила закрыл столовую в школе №9 до 9 ноября за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". С 7 по 12 октября 11 учеников этого учебного заведения пожаловались на рвоту и боли в животе. Врачи диагностировали у детей острую кишечную инфекцию.

В Пышминском районе полиция задержала конокрадов.

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в серии краж скота у местного населения. Среди похищенного имущества в активе воров - несколько телят и кобыла. Установлено, что злоумышленники передвигались на автотранспорте и действовали в ночное время, пользуясь тем, что скот надёжно не закрыт, а жители крепко спят. Загоны со скотом воры высматривали заранее, в темноте злоумышленники подбирались к усадьбам, стоящим на окраинах сёл, открывали металлические засовы и уводили оттуда скот. Совершив кражу, преступники сразу покидали населённый пункт на автомашине. Сейчас двум мужчинам предъявлены обвинения в трёх эпизодах краж. Третьему - водителю - инкриминируется пособничество в совершении преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

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