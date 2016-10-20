"Автомобилист" впервые за шесть лет обыграл московское "Динамо"

20 октября 2016, 21:38 / Спорт

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в серию буллитов над московским "Динамо" - 3:2 (1:1; 1:0; 0:1; 0:0; 1:0).

Стоит отметить, что в самом начале встречи капитан "Автомобилиста" Дмитрий Мегалинский был удалён до конца игры. Уже на третьей минуте гости счёт открыли, но Алексей Симаков до перерыва счёт сравнял.

Во втором периоде Алексей Михнов вывел екатеринбуржцев вперёд, а на старте третьего отрезка игры "Динамо" счёт сравняло.

Овертайм прошёл без забитых шайб, а в серии буллитов сильнее оказались екатеринбуржцы. Решающий бросок исполнил Петр Коукал.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома против "Витязя". Игра состоится в субботу 22 октября.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

5 часов назад

Амбициозный Динга
У Григория Иванова в «Урале» появился конкурент?

5 часов назад

Министром спорта стал полковник и партнёр Семенович
Новым министром спорта России стал Павел Колобков, ранее он занимал пост замминистра. Кандидатуру Колобкова в ходе рабочей встречи Владимиру Путину предложил Дмитрий Медведев, и президент его поддержал.

5 часов назад

Лучшему бомбардиру «Автомобилиста» – 70 лет
Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Михаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл он в составе «старого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Рудаков – Михаил Малько эксперты до сих пор считают лучшей в истории свердловского хоккея.

19 октября 2016

«Автомобилист» крупно проиграл
В матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Автомобилист» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву».

18 октября 2016

«Повелитель паруса» из «сухопутного» города
Победителем Национальной парусной лиги стал экипаж Евгения Неугодникова

18 октября 2016

Между ковром и пилоном
Совпадение или нет, но с интервалом буквально в несколько дней о своих претензиях на вхождение в программу летних Олимпийских игр заявили не только Международная федерация самбо, но также приверженцы спортивной рыбалки и шестовой акробатики (она же – танец на пилоне).

18 октября 2016

Лиллехаммер вместо Нижнего Тагила
По сообщению информационного агентства «Р-Спорт», мужские старты на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина вместо Нижнего Тагила пройдут в норвежском Лиллехаммере.

18 октября 2016

«Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступила чемпионкам
Волейбольная «Уралочка-НТМК» уступила во втором туре чемпионата России московскому «Динамо» – 2:3 (23:25; 25:22; 21:25; 25:20; 10:15). Однако, несмотря на поражение, в игре екатеринбурженок можно выделить несколько положительных моментов.

18 октября 2016

Уральский скалолаз стал первым в истории чемпионом мира среди студентов
Студент УрФУ, свердловский скалолаз Дмитрий Факирьянов завоевал две медали на первом в истории чемпионате мира среди студентов.

17 октября 2016

Протокол на 18.10.2016 года
протокол

Последние новости
Что было раньше