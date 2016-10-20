"Автомобилист" впервые за шесть лет обыграл московское "Динамо"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в серию буллитов над московским "Динамо" - 3:2 (1:1; 1:0; 0:1; 0:0; 1:0).

Стоит отметить, что в самом начале встречи капитан "Автомобилиста" Дмитрий Мегалинский был удалён до конца игры. Уже на третьей минуте гости счёт открыли, но Алексей Симаков до перерыва счёт сравнял.

Во втором периоде Алексей Михнов вывел екатеринбуржцев вперёд, а на старте третьего отрезка игры "Динамо" счёт сравняло.

Овертайм прошёл без забитых шайб, а в серии буллитов сильнее оказались екатеринбуржцы. Решающий бросок исполнил Петр Коукал.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома против "Витязя". Игра состоится в субботу 22 октября.